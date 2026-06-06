◇第97回都市対抗野球大会九州地区2次予選第2代表決定トーナメント4回戦JR九州9―3宮崎梅田学園（2026年6月6日リブワーク藤崎台）7年ぶりの都市対抗出場を狙うJR九州が大勝し、あす7日の第2代表決定戦に駒を進めた。「1番・左翼」で出場した山脇彰太外野手（26）が右翼へのソロ本塁打を含む4安打1打点で打線をけん引。毎回の16安打9得点で中盤以降、着実に加点した。大会前には「1番を任されることが多いので、打撃の方