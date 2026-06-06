ボートレース江戸川の「にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川」の3日目8Rで5艇によるフライングが発生し、レースは不成立となった。相馬翔（24＝埼玉）がコンマプラス10の非常識なフライング、川崎智幸（59＝岡山）が同01、石川吉鎬（49＝大阪）が同01、鈴木雄登（20＝愛知）が同01、江本真治（51＝山口）が同02のフライングで返還欠場。発売額4478万5500円が全額返還となった。