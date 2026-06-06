◇プロ野球セ・パ交流戦ヤクルト-日本ハム（6日、神宮球場）ヤクルトの高梨裕稔投手が緊急降板となりました。先発の高梨投手は3回まで日本ハム打線を無安打に抑えていましたが4回、先頭の清宮幸太郎選手にヒットを打たれると続くレイエス選手にツーベースを打たれ2塁3塁のピンチを招きます。ここで万波中正選手を迎えると初球をファウル。このとき高梨投手は顔をしかめますが、続投し最後はフォークで空振り三振に仕留めました。