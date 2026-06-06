サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN新世界」（日プ新世界）は6日、アイドルとしてデビューできる男性12人を決める最終回を、東京体育館から生放送した。22人まで絞られた練習生が最後のパフォーマンスを披露後、デビューできる12人を発表前に、グループ名が「KO1KEYZ（コイキーズ）」に決まったと発表した。KO1KEYZは、グローバルボーイズグループとして日韓同時にデビューする。また、投票総数は698万3025票だっ