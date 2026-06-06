【モデルプレス＝2026/06/06】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」のファイナルが6月6日、東京体育館にて開催された。「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」（以下、日プ2）から誕生したINIが登場した。【写真】「日プ」出演で話題のイケメンモデル◆「日プ新世界」INI登場ファイナルには、INIが登場。「日プ2」に続き、今シーズンもトレーナーとして参加しているダンスエンター