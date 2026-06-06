【芸能界ぶっちゃけトーク】渡哲也と舘ひろしの絶妙な説教術はまるで上方落語…巨人・阿部前監督にも教えたい知人が、ある舞台に出演する俳優の楽屋をたずねるのだが、何か差し入れを持っていきたいと相談されたので、「その舞台の会場近くの薬局でドリンク剤を数ケース運んでもらえばどうか」と答えておいた。すると、その知人から連絡があり、「非常に喜ばれた」と報告された。出演者だけでなくスタッフにも飲んでいただける