サッカー元日本代表の岡崎慎司さんは６日、千葉・八千代市で行われた小学４年生以下で行われるサッカー大会「マルハン×シント＝トロイデンＶＶカップｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙガチャガチャマーケット」に特別ゲストとして参加した。岡崎さんは子どもたちの試合を真剣な表情で見つめると、ファンサービスの機会では終始笑顔でサインや、写真撮影に応じた。本大会は八千代市サッカー協会主催でベルギー１部・シントトロ