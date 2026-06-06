雨の日が続く季節になりました。筆者がこの時期いちばん料理で悩んでいることは、傷みにくいお弁当はどうしたら作れるかということ。みなさんはどうでしょうか？ ヒントを探しにクックパッドを検索していたところ、「大葉の塩漬け」というレシピを発見！大葉は殺菌効果・防腐効果が高いと聞いた事があるので、これを使えば傷みにくいお弁当が作れるのでは？と思い、作ってみることにしました。 気になるレシピはこちら このレ