◇交流戦ヤクルト―日本ハム（2026年6月6日神宮）ヤクルト先発の高梨裕稔投手（35）が4回途中で緊急降板するアクシデントがあった。4回無死二、三塁の場面で、万波から三振を奪った直後、右腕を押さえ、顔をしかめる仕草を見せながらベンチに戻った。高梨はそのままマウンドに戻ることが出来ず、急きょ2番手で広沢が登板した。高梨はここまで9試合に登板して5勝1敗。好調ヤクルトをけん引してきた。