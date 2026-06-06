女優で歌手の観月ありさ（49）が6日放送のニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）にゲスト出演。夫で元建築関連会社社長の青山光司氏（53）の現在についてコメントする場面があった。パーソナリティーの和田アキ子とは以前はプライベートでも親交があったといい、久しぶりの再会。観月は4歳からモデルとして芸能界デビューし、その後、女優、そして14歳で歌手デビューを果たすなど、