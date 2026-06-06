◇交流戦オリックス―広島（2026年6月6日マツダ）オリックス・田嶋のバットから“サプライズ”な一打を放った。初回に2点を先制され、迎えた3回1死からの第1打席。0―2と追い込まれての3球目、139キロのフォークをとらえた打球は詰まりながらも三遊間を破った。球場がどよめきに包まれる中、記念のボールが三塁側ベンチに返された。プロ1年目の18年を皮切りに、田嶋は12打席に立って11打数無安打の1四球だった。