◇インターリーグドジャース1―0エンゼルス（2026年6月5日ロサンゼルス）ドジャースは5日（日本時間6日）、本拠でのエンゼルス戦でサヨナラ勝利を収め「フリーウエー・シリーズ」の連勝を4に伸ばした。先発した佐々木朗希投手（24）は4勝目こそならなかったが、自己最長タイの7回を投げ、2安打無失点の好投で勝利に貢献。メジャー移籍後最多の10三振を奪い、先発としては初めて無失点でマウンドを降りた。デーブ・ロバーツ