◇交流戦DeNA―ソフトバンク（2026年6月6日横浜）ハマスタでの6日の“ショウジ対決”ファーストラウンドは、DeNA先発・庄司陽斗に軍配が上がった。1―0の2回先頭でソフトバンクの「7番・遊撃」庄子雄大と対峙（たいじ）した。プロ初登板初先発の左腕は、2球連続直球で追い込むと最後はスライダーで3球三振に斬った。スタジアム実況は「どちらもショウジでして、投手の庄司は“つかさ（司）”、ホークスの庄子は“こ（