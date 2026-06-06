6月6日、山形ワイヴァンズは中田嵩基とイ・ジョンヒョンの2選手との、2026－27シーズンにおける選手契約継続を発表した。 福岡県出身で現在25歳の中田は、174センチ74キロのポイントガード。福岡大学附属大濠高校から筑波大学へと進学し、同大在学中の2022－23シーズンにライジングゼファー福岡の特別指定選手としてBリーグデビューを果たした。2025－26シー