2025年9月にFODにて配信開始され、2026年1月にはフジテレビで地上波放送されたドラマ『あなたを殺す旅』が再編集され、『あなたを殺す旅 第一章 旅のはじまり』として、8月21日より1週間限定で劇場公開されることが決定した。 参考：荒牧慶彦、和田雅成らが好演！『カミシモ』に詰め込まれた“2.5次元”の魅力 本作は、浅井西による同名BLコミックを原作に、義理人情に生きる男たちの危うくも切ない関係性を描いたヤクザ