（嘉義中央社）南部・嘉義県の景勝地、阿里山一帯で今年4〜5月にタイワンツキノワグマの出没が相次いで確認されていたことが分かった。いずれの個体も位置を知らせる発信機を装着しておらず、同地域にはすでに安定した個体群が定着しているとみられる。農業部（農業省）林業・自然保育署嘉義分署によると、同署では2022年からタイワンツキノワグマに関して生息地の巡視活動や生態系モニタリングを奨励するプロジェクトを推進。現地