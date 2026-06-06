髪の毛やゴミが絡まって捨てにくい（▶準備物をチェック）▶【写真付きで解説】掃除機がけのイライラ解消！ダストカップのゴミ捨てがラクになる神ワザサイクロン式掃除機は、便利な一方で「ダストカップに絡まる髪の毛にイライラする…」と感じる方も多いのではないでしょうか。実はゴミ捨てのプチストレス、ドライシートで簡単に解決できちゃうんです！今回は、SNSで「ラクすぎる！」と話題の裏ワザをお届けします。■