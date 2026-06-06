写真家の秦達夫氏による写真展「ほっついたぐりん ～聖・光岳 山旅の記～」の巡回展が7月2日（木）より開催される。 OM SYSTEM PLAZAを皮切りに、MAG南森町アートギャラリー、本田宗一郎ものづくり伝承館、信毎メディアガーデンの計4カ所を巡る巡回展。 長野県飯田市遠山郷出身の秦氏が、南アルプス南部の聖岳・光岳をテーマとする写真展。朝焼けに染まる稜線や霧に包まれる原生林、