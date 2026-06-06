親の言動にあれ？と思ったら介護保険の出番。仕組みとお金の流れを知ろう【介活のススメ】▶▶【マンガ】『ヤベー高齢者ばかり担当しているケアマネの日常』を最初から読む今まで問題なく生活していた親が、入浴を面倒くさがる、買い物に出かけて間違ったものを買ってくる、「足腰が痛いから」と外出しなくなる…そんなときは、そろそろ介護サービスを使い始める時期かもしれません。介護・暮らしジャーナリストの太田差