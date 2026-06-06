狩野倫久新監督が率いるFIFAランキング５位のなでしこジャパンは６月６日、国際親善試合で同58位の南アフリカとYANMAR HANASAKA STADIUM（大阪）で対戦する。ニルス・ニールセン監督が、優勝した今年３月のアジアカップ後に契約満了で退任。監督代行を経て、後任に正式に就任した狩野監督の初陣だ。内田篤人コーチ、近賀ゆかりコーチらにとってもデビュー戦となる。キックオフ前から会場は盛り上がりを見せており、選手の大