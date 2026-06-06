厳しい戦いを強いられている。J１百年構想リーグの地域リーグラウンドEASTを２位突破したFC東京は、プレーオフラウンドでWEST２位のセレッソ大阪と対戦。敵地での第１戦は２−２のドロー。６月６日にMUFGスタジアムで第２戦を戦っている。 開始10分に本間至恩の得点で先制を許すと、35分、43分に櫻川ソロモンにゴールを割られる。前半だけで３失点。この内容にSNS上では「FC東京どうしたん」「ホームでボコボコじゃん