北中米ワールドカップに挑む日本代表は、メキシコのモンテレイで事前キャンプを張っている。懸念されているのが遠藤航の状態だ。５月31日のアイスランド戦で左足に違和感を覚え、ハーフタイムで交代。モンテレイに入ってから３日間連続で練習を欠席し、ホテルで別メニューとなっているのだ。そんなキャプテンに言及したのが、そのアイスランド戦限定で日本代表に復帰し、この程、“サポートプレーヤー”として電撃的に再合流