台湾で開催されたアジア最大規模のICT（情報通信技術）産業見本市「コンピューテックス」（台北国際電脳展、COMPUTEX）の開幕式に出席した頼清徳総統は「台湾の政治的現状維持が供給網（サプライチェーン）の保護に最善」との考えを明らかにした。ロイター通信が伝えた。「コンピューテックス」は2日から5日まで台北市の台北南港展覧館や台北世界貿易センターなどを会場に開かれた。今年は33の国と地域から約1500社が出展。ブース