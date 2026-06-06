2025年11月にパーキンソン病を公表し、「しぶとく生きる」をモットーにしている歌手の美川憲一（80）が5日、アメーバオフィシャルブログを更新。俳優の水谷豊（73）や歌手の由紀さおり（79）らに誕生日を祝ってもらった様子を公開した。【写真】美川憲一の誕生日に集まった豪華芸能人！衝撃のルイ・ヴィトン風ケーキ5月15日に“傘寿”を迎えた美川。この日、美川は「お誕生日会ラストよ〜」と題してブログを更新すると、「本当