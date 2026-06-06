◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第1週（6月3日〜7日)女子ネーションズリーグ(NL)は現地5日に各地で6試合が開催。日本はウクライナにセットカウント3-1(25-20、16-25、25-16、25-20)で勝利し、開幕2連勝を果たしました。全18チームが参加し、各チーム12試合を行う今大会。予選ラウンドは開催国の中国と上位7チームが決勝ラウンドへ進出します。世界ランキング5位の日本は同16位のウクライナに2セット目を奪われ