歌手のMayJ.（37）が6日、都内で開催された親子向けイベント「トムのひみつのワクワクイベント」に出演した。トミカとクリエイターのつむぱぱ氏がコラボレーションした新ブランド「トミカとトム」の新作テレビアニメ「トミカとトム」シーズン2の放送開始を記念したイベント。アニメは7月5日からテレビ東京系の情報キッズバラエティー番組「トミプラワールドのりのりタイムズ！！」（日曜前8・30）内で放送される。MayJ.