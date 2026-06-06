自民党元幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏（69）、元女優・里紗さん夫妻が6日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。伸晃氏がプロポーズを振り返った。神奈川・葉山の自宅でロケが行われ、結婚38年となる夫婦の絆をチェックするべく「プロポーズの場所は？」とのクイズが出された。これに伸晃氏は「ああ、これは覚えている」と余裕の表情。里紗さんとそろって「高輪プリンスホテル」と