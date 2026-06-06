JR横須賀線東京―品川間の地下トンネル内でレールの交換作業をする作業員＝6日午前JR東日本は6日、横須賀線東京―品川間の地下トンネル内で、運行を止めた上で行う日中のレール交換作業の様子を公開した。作業の時間を集中的に確保し、設備の効率的な保守につなげる。この日は1976年に開通した「東京トンネル」内で、固定されている枕木を交換するため、重機でコンクリートを砕いていった。東京トンネルは臨海部の地下30メー