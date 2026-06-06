【台北＝園田将嗣】日本政府が７月にも、太平洋戦争中にバシー海峡で戦死した旧日本軍兵士らが漂着したとされる台湾南部の海岸で、遺骨発掘調査を行う方向で最終調整していることがわかった。複数の政府関係者らが明らかにした。台湾での遺骨収容は、日本と台湾の外交関係がないことから遅れてきた。遺骨の発掘は約半世紀ぶりとなる。発掘調査は７月下旬頃に台湾南部・屏東県の海岸で、厚生労働省から事業の委託を受ける一般社