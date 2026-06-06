西の一番星は今年も北村友の騎乗馬！6日の阪神5R・新馬戦（芝1600メートル）は2番人気ジーティーサクラ（牝＝吉岡、父キタサンブラック）が1馬身3/4差で快勝。前半3F通過が37秒4の緩い流れの中、道中3番手の外めでピタッと折り合った。直線、一番外からトップギアに切り替え、瞬時に反応。レースの上がりが3F32秒7の瞬発力勝負で、上がり3F最速32秒4をマークし、先に抜け出したロジクラウンを捉えた。北村友は「強かった。非常