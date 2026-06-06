「ドジャース１−０エンゼルス」（５日、ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合後の会見で、７回２安打無失点と好投した佐々木朗希投手について「これが私たちが日本のビデオで見て、ぜひ獲得したいと思っていた選手だ」と手放しで絶賛。一方で「ルーキーに不公平だった」と異例の“謝罪”も口にした。佐々木は二回にメジャー最速となる１００・６マイルをたたき出すなど、完全に覚醒。常時ストライクを先行