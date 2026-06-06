BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）が、練習生時代の未公開映像を公開した。4日夜、HYBE（ハイブ）レーベルズのYouTube（ユーチューブ）チャンネルに初フルアルバム「HOME」関連動画「HOME VIDEO Ep.2：HOME」を掲載した。新アルバム制作エピソードを扱ったコンテンツで、新作を制作する過程などが収められた。その中に、練習生時代の未公開映像を収めた制作記録がサプライズで入った。動画でメンバーは「正規アルバムは軽い意味で