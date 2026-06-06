スパイス・ガールズのメル・Bが、英国で広がるスマートフォン依存の抑制に向けた取り組みに参加している。通信会社O2と提携した新サービス「O2スクロール・ストッパー」では、事前録音されたメル・Bの音声通話を設定し、利用者にスマホから離れるよう促す仕組みとなっている。 【写真】世界の宗教指導者が男性たちに警鐘「AIチャットボットを恋人にしないで」 メル・Bは次のように呼びかけた