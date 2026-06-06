◆米大リーグドジャース１Ｘ―０エンゼルス（５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が５日（日本時間６日）、本拠地・エンゼルス戦に先発し、メジャー移籍後最長タイの７回を投げて２安打無失点と好投した。同最速の１００・６マイル（約１６１・９キロ）を計測し、同最多の１０奪三振。５回１死まで無安打投球と４勝目はお預けとなったが、圧巻の内容だった。ＭＬ