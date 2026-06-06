◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―楽天（６日・甲子園）阪神・岩崎優投手が６日、甲子園で行われた「ＳＴＡＤＩＵＭＨＥＲＯＳＤＡＹ（スタジアムヒーロズデイ）」の企画で子供記者の取材体験に参加した。このイベントは５〜７日に開催。子どもたちに野球を好きになってもらうことを願い、球団が実施した。抽選で選ばれた８人の子供記者が岩崎に様々な質問を投げかけた。緊張気味の子どもたちに岩崎は終始笑顔で