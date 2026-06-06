右肩の違和感で戦列を離れている巨人・山崎伊織投手（２７）が６日、ジャイアンツ球場で本格的なブルペン投球を再開した。共に故障班で調整を続ける同学年の喜多隆介捕手を座らせて３３球。変化球をまじえながら丁寧に腕を振った。１軍のナイターゲームが控える中で杉内俊哉投手チーフコーチ、内海哲也コーチもダブルチェック。投球後は意見交換しながら明るい表情を浮かべた。４日までに傾斜での投球練習を再開していた右腕。