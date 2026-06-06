◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―オリックス（６日・マツダスタジアム）オリックス・田嶋大樹投手が「９番・投手」で先発し、プロ９年目で初安打を放った。２点を追う３回１死、２ストライクから広島・森下のフォークをスイング。見事に三遊間を破り、左前に運んだ。通算１３打席目で、うれしいＨランプ。三塁ベンチには、記念球が返された。