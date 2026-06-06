◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ―ソフトバンク（６日・横浜）交流戦初登板となったソフトバンク・前田悠伍が、ＤｅＮＡ・松尾を遊ゴロに打ち取った。ともに大阪桐蔭出身で、前田悠が１学年下だ。２２年の第９４回センバツでは、決勝の近江戦でもバッテリーを組み、７回１失点と好投。同校の優勝に貢献していた。注目の初対戦となった２回は、先頭で遊ゴロに打ち取った。初回は３四球などで１点を失ったが、２回