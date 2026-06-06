世界中のサッカーファンがサッカー界最大の舞台に注目するこの夏、NIKEはピッチ上でのパフォーマンスとストリートのライフスタイル、そして次世代のコミュニティ支援を融合させた「X2」カプセルコレクションを発表した。【画像】NIKE「X2」カプセルコレクションユニフォームからスニーカーまで！今回のプロジェクトの最大の特徴は、7つの代表チーム、7つのコラボレーター（デザイナーやブランド）、そして若者のスポーツの未