北米最大のアニメイベント『Anime Expo』でのスペシャルトークも決定テレビアニメ『無自覚聖女は今日も無意識に力を垂れ流す』が、30日よりAT-X、TOKYO MX、BS11ほかにて放送されることが発表された。あわせて本キービジュアル、追加キャラクター＆キャストが公開。田丸篤志、岡本信彦が出演する。【画像】第一皇子で青い長髪の穏やか病弱イケメン…設定モリモリのギルバート本キービジュアルでは、カロリーナを中心に、向かっ