【国際親善試合】日本女子代表 vs 南アフリカ女子代表（6月6日／ヤンマーハナサカスタジアム）【映像】清水梨紗が「涙の告白」（独占ドキュメンタリー）なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は6月6日、国際親善試合で南アフリカ女子代表と対戦。15時50分のキックオフを前にスタメンが発表された。今年3月のAFC女子アジアカップ優勝後にニルス・ニールセン監督が契約満了に伴い退任。ニールセン政権でコーチを務め、4月の