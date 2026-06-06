◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―西武（６日・バンテリンドーム）中日の板山祐太郎内野手が先制弾を放った。２回無死一塁。隅田の初球、１４５キロ直球を完璧に捉えて、右翼席にたたき込んだ。自身１３試合ぶりの５号２ランに「積極的にいくことだけを考えていました。結果に結びついてくれてよかったです」と笑みを浮かべた。５日の同戦では、２回に本塁への好返球で西武の先制を阻止。連日の活躍で存在感を示した。