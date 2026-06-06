オリックス・宮国凌空（りく）投手が、７日の広島戦（マツダスタジアム）に先発することが決まった。愛知・東邦から２３年の育成ドラフト３位で入団し、５月７日に支配下選手として公示。翌８日の日本ハム戦（京セラドーム大阪）では、プロ初登板先発で３回２失点だった。プロ２度目の先発で、目指すは初白星。「球場も違うし、また新しい環境になるけど、やることは変わらない。自分の球をしっかり投げられるように」と、力を込