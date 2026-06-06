U−19日本代表が5日に行われた国際親善試合でU−19メキシコ代表と対戦した。山口智監督率いるU−19日本代表は北中米遠征に臨んでおり、5日にメキシコのベルクルスにてU−19メキシコ代表と、9日にアメリカのアトランタにてU−19アメリカ代表との国際親善試合を予定。その後はナッシュビルに入り、FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表のトレーニングパートナーを務めることが明らかになっている。そうした中で行われたU−19