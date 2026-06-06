三重県警は５日、５０歳代の男性事務職員をストーカー規制法違反容疑で、３０歳代の男性警部補を暴行容疑でそれぞれ津地検に書類送検したと発表した。いずれも５月２２日付。発表によると男性事務職員は２０２５年１２月、知人の２０歳代女性のスマートフォンに卑わいな内容のメッセージを複数回、送った疑い。当時は健康上の理由で休職中だった。県警の調べに「好意の感情が満たされなかった。被害者に迷惑をかけた」と容疑を