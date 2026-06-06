女優で歌手の観月ありさ（49）が6日放送のニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）にゲスト出演。定期的に会って深酒をするという人気タレントを実名で明かした。4歳からモデルとして芸能界デビュー。その後、女優、そして14歳で歌手デビューを果たし今年芸能生活45周年を迎える観月。これまでの経歴に触れる中、番組アシスタントの垣花正アナウンサーが観月の初主演映画「超少女REIK