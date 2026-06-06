「新馬戦」（６日、東京）２１年の有馬記念などＧ１を３勝した新種牡馬エフフォーリア産駒のクシェドゥソレイユ（牡２歳、美浦・田村）が、６日の東京５Ｒ（芝１６００メートル）で産駒デビュー１号として出走し、３着となった。父の主戦だった横山武史騎手（２７）＝美浦・鈴木伸＝と初陣。好スタートを切ると、道中２番手でレースを進めるも、最後の直線で勝ち馬フィリオソラーレに抜かれ３着となった。鞍上は「体も緩くて