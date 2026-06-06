マルチ商法は利益を得られる人が限られやすく、トラブルにつながりやすい取引形態です。常識ある人なら理解しているはずです。 その常識人がなぜマルチにハマってしまうのでしょうか。この記事でその仕掛けを解き明かします。社会経験のある30代・40代であっても、心理的な仕掛けによって信じ込んでしまうことがあるのです。マルチ商法にハマってしまう、恐ろしい心理メカニズムに迫ります。 そのうえで、マルチ勧誘