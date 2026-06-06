【モデルプレス＝2026/06/06】俳優の小澤征悦（52）が、6月6日放送のナビゲーターを務める読売テレビ・日本テレビ系「サタデーLIVE ニュース ジグザグ」（毎週土曜ひる11時55分〜）に出演。妻でNHKの桑子真帆アナウンサー（39）の第1子妊娠を報告した。【写真】小澤征悦＆キンプリ永瀬廉、戦国武将のクローン演じる◆小澤征悦、妻の第1子妊娠発表番組終盤、解説員の高岡達之氏から「私からいいお知らせがあります」とし、同日に52