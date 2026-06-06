【モデルプレス＝2026/06/06】女優・プロデューサーのMEGUMIが7日、都内で開催された映画『FUJIKO』公開記念舞台挨拶に出席。号泣したエピソードを振り返った。【写真】44歳美人女優、キャミワンピ姿で肌見せ◆MEGUMI、号泣エピソード回顧先⽇イタリアで開催された第28回ウディネ・ファーイースト映画祭では、コンペティション部⾨に正式出品され、現地時間5⽉3⽇に発表された受賞式では、最⾼賞に